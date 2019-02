Incidente in motoslitta in Svizzera, muore 16enne italiano

Un 16enne italiano è morto in Svizzera dopo un incidente in motoslitta. Un gruppo di diverse persone era arrivato con motoslitte dal Lago Bianco fino alla zona di confine della Cima di Barna, nel cantone dei Grigioni. Poco dopo le 16, per motivi ancora da chiarire, precisa la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna, uno dei veicoli con due persone a bordo, un 44enne e un 16enne entrambi italiani, è precipitato per diverse centinaia di metri lungo un dirupo roccioso.

L'adolescente ha subito ferite così gravi che il medico della Rega ha potuto solo constatarne il decesso. Il 44enne è stato invece trasportato in elicottero all'ospedale di Bellinzona con ferite di media entità. La polizia cantonale e la procura grigionese stanno accertando le circostanze esatte del tragico incidente.