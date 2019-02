Un ragazzo di 23 anni di Udine, Tommaso Michielan, è morto nella notte in un incidente stradale a Cividale del Friuli.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 23. Per cause in corso di accertamento un'auto e lo scooter su cui viaggiava il giovane si sono scontrate. La moto ha preso fuoco.

Inutili i tentativi del personale sanitario di rianimare il 23enne. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.