Incidente a catena a Vittorio Veneto, donna finisce in ospedale

VITTORIO VENETO – Non si accorge che le auto che la precedono sono ferme per consentire ad un pedone di attraversare la strada e finisce per tamponarle.

È accaduto stamane, giovedì, intorno alle 10.40 in via Virgilio all’altezza dell’incrocio con via Pastore. Qui due auto, una Fiat Panda e una Seat Ibiza, con al volante rispettivamente un uomo e una donna, si erano fermate in corrispondenza del passaggio pedonale vicino alla sede della Cgil per permettere ad un pedone di attraversare la via.

E la Golf, con al volante una donna 60enne di Vittorio Veneto, non accortasi che le auto che la precedevano erano ferme, ha così finito per innescare un tamponamento multiplo.

Ferita la donna 65enne alla guida della Ibiza a cui, dopo essere stata trasportata in ospedale, è stato diagnosticato un trauma distorsivo cervicale guaribile in otto giorni. Sul posto, per i rilievi e per gestire la viabilità lungo via Virgilio, una pattuglia della polizia locale di Vittorio Veneto.