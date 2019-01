Incidente in cantiere, operaio precipita da un ponteggio

VITTORIO VENETO – Incidente sul lavoro in mattinata, in via Seta a San Giacomo di Veglia. Un operaio al lavoro in un cantiere edile è caduto da un ponteggio restando ferito.

Sul posto, dopo che è stato dato l’allarme, sono giunti i sanitari del Suem anche con l’elicottero ed i vigili del fuoco.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, le sue condizioni fortunatamente non sarebbero particolarmente gravi.