Incidente in bici, muore dipendente regionale e padre di due figli

E’ spirato dopo due giorni dall’incidente avvenuto sabato pomeriggio a Udine, Andrea Medeossi, 57 anni. L’uomo, dipendente regionale del Fvg delle risorse agricole e forestali, viveva a Udine con la moglie e i due figli di 13 e 19 anni.

Sabato era in bicicletta sulla rotonda tra viale Nogara e via dello Sport quando per cause non ancora certe c’è stato uno scontro con una Ford Fiesta guidata da una 33enne del posto.

Il ciclista era rovinato a terra e, soccorso dall’ambulanza, era stato portato all’ospedale in condizioni gravissime. Per salvarlo è stato fatto il possibile, ma le ferite riportate gli sono state fatali.