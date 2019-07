Incendio su sottomarino russo, 14 morti

Un incendio scoppiato a bordo di un sottomarino russo ha provocato la morte di 14 marinai, lo ha reso noto il ministero della Difesa. Il sottomarino della marina era impegnato in una ricerca in immersione in acque territoriali russe.

Il sottomarino era impegnato in una missione scientifica, per effettuare rilievi batimetrici. L'incidente è avvenuto ieri e il sottomarino è stato in seguito portato alla base di Severomorsk, nella regione di Murmansk. Una inchiesta è stata aperta e affidata al comandante della Marina, Nikolai Evmenov.