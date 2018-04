Incendio nel terrazzo, palazzina a fuoco

CONEGLIANO - Paura ieri pomeriggio in via Caterina da Siena a Conegliano, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Conegliano e da Vittorio Veneto, oltre che un’autoscala da Treviso, per domare un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina.

Le cause che hanno innescato il fuoco sono ancora da chiarire. Le fiamme hanno interessato inizialmente il terrazzo di un appartamento e poi si sono propagate all’interno, danneggiando il mobilio.

Per fortuna non ci sono stati feriti, né intossicati. In via precauzionale è stato chiuso il gas.