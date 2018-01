Incendio in dimora nobiliare a Venezia, tre intossicati

VENEZIA - La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti a Venezia, nel sestiere di Dorsoduro, per un principio d'incendio in un alloggio al piano rialzato di una dimora nobiliare: tre persone sono state portate in ospedale per aver respirato del fumo.

I pompieri accorsi con due autopompe hanno completamente spento le fiamme. La signora anziana che si trovava nell'alloggio nell'intermezzo e la coppia di inservienti residenti nel palazzo, intervenuti per primi, sono stati porteti in ospedale da un'ambulanza del Suem 118.

Le cause delle fiamme divampate nell'angolo cucina-soggiorno, probabilmente innescate da un'anomalia elettrica, sono al vaglio delle squadre intervenute.