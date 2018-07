Incendio di Motta, nessun allarme ambientale

MOTTA DI LIVENZA - Incendio alla Finver, non c’è pericolo per l’aria. Il rogo di ieri mattina all’azienda Finver srl di via Marche ha subito messo in preallarme tecnici e residenti.



I dati relativi all’analisi dell’aria si potranno conoscere con ogni probabilità oggi, ma già si sa che non ci sono stati particolari segnali di pericolo.



Non sono stati segnalati divieti e a ieri in municipio il sindaco non ha firmato ordinanze in questo senso. Al momento non si può parlare di allarme ambientale.



Il sindaco Alessandro Righi, subito dopo l’accaduto, ha commentato: «L’incendio per fortuna è stato spento già in prima mattinata. Ci sono delle indagini in corso per appurare le cause, che al momento non conosciamo. L’Arpav sta eseguendo tutte le verifiche del caso per quanto riguarda le possibili ricadute ambientali e a breve ci comunicherà i dati».



Nel pomeriggio, seppur non in presenza ancora di dati certi, la situazione dell’aria era notevolmente migliorata. E lo stesso Righi ha commentato: «La prima valutazione fatta dai tecnici dell’agenzia Arpav non sembra destare preoccupazione. Sono stati prelevati due campioni d’aria e verranno analizzati nel dettaglio nelle prossime ore».

L'incendio è scoppiato venerdì mattina