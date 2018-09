Incendio in centro di accoglienza, non si esclude il dolo

Una persona è rimasta ferita in modo non grave nell'esplosione causata da un incendio che la notte scorsa ha distrutto il piano terra di una palazzina a San Martino Buon Albergo (Verona), che ospita anche un centro di accoglienza per richiedenti asilo.

L'incendio, di cui non si esclude la natura dolosa, si è sviluppato nei locali che ospitano una concessionaria di moto e un sala slot.

Sono 25 gli appartamenti evacuati dai Vigili del fuoco nello stabile. In tutto circa 50 persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Sei appartamenti tra quelli evacuati ospitano un centro di accoglienza straordinario, gestito da una cooperativa, che accoglie 24 richiedenti asilo. Gli uomini del Nucleo investigativo antincendio territoriale stanno procedendo con le verifiche per accertare con precisione la causa dell'incendio che potrebbe essere di natura dolosa.

L'esplosione, che ha ferito un passante, investito dalle vetrate in frantumi, ha sventrato una delle colonne portanti dell'edificio che è stato dichiarato inagibile. Le fiamme hanno distrutto anche alcune auto.