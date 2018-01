Incendio in casa: figlio muore asfissiato, genitori salvi

BASSANO – Tragedia nel pomeriggio di ieri, martedì, a Bassano. Un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di un condominio di Largo Parolini ha portato alla morte di un uomo.

La vittima è Alessandro Romanin, 62enne che viveva con gli anziani genitori, i quali sono riusciti a mettersi in salvo. Soccorsi dall’ambulanza, i due sono stati portati i ospedali in condizioni non gravi. Non ce’è stato nulla da fare invece per il figlio, morto asfissiato a casa del fumo.

Al vaglio dei carabinieri di Bassano le cause che hanno portato all’incendio.