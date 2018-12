Incendio alla periferia di Parigi: 4 morti

Si aggrava il bilancio dell'incendio che ha colpito ieri sera un'abitazione nella periferia di Parigi, a Bobigny, in Seine-Saint-Denis. Stando infatti a fonti prossime all'inchiesta citate da Le Figaro, i morti sarebbero 4. In precedenza si era parlato di tre vittime, due bambine di 3 e 7 anni e una ragazza di 20. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore.