INAUGURAZIONE BIBLIOTECA DELLA SAGGEZZA A.

Sabato 19 maggio avrà luogo alle ore 11.00 presso la IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) “CASA F. FENZI” in viale Spellanzon, 62 a Conegliano (Treviso) l’inaugurazione di una biblioteca speciale, ovvero la “Biblioteca della Saggezza”: 700 libri verranno donati agli ospiti della struttura dall’ Associazione culturale senza fini di lucro Beauty Force.

All’inaugurazione della Biblioteca saranno presenti il presidente Ruggero Spinazzè, il vicepresidente Renato Sartor, il direttore di “Casa Fenzi” Giovanni Sallemi e le autorità locali. Ospiti d’onore saranno i ragazzi dell’indirizzo ristorazione dell’ENAIP di Conegliano che prepareranno il buffet per gli ospiti, sotto la guida del responsabile del centro formativo Matteo Tarraran e dei loro formatori.

Beauty Force nasce dal desiderio di Negretti – Presidente della multinazionale bresciana NG Group, attiva da oltre 50 anni nel mercato della cosmetica tricologica – di promuovere e diffondere la cultura della Bellezza e del Benessere, patrimonio sociale, culturale ed economico dell’Italia e del mondo. L’impegno filantropico di Negretti, unito al suo sguardo d’avanguardia, gli è valso nel settore della cosmetica l’appellativo di “Pioniere della Bellezza”. È questa vocazione pionieristica che l’imprenditore ha trasferito nelle iniziative solidali di Beauty Force: “Credo in una continua esplorazione e nello scambio di culture per generare innovazione e influenzare positivamente il mondo ogni giorno. Desidero sviluppare soluzioni pionieristiche, ispirate allo studio di come il mondo realmente vive e sogna l’esperienza della Bellezza” - sostiene Negretti.

Beauty Force diffonde la visione di Negretti attraverso iniziative solidali assolutamente all’avanguardia, tra le quali appunto le “Biblioteche Tributo alla Saggezza”. La donazione della biblioteca della Saggezza a “Casa F. Fenzi” si aggiunge a una lunga serie: le prime toccate dal progetto sono state le bresciane Arici Sega e Villa Elisa, a cui è seguita la RSA Sant’Antonio di Cuneo e la bergamasca RSA Opere Pie Riunite Giovan Battista Rubini di Romano di Lombardia, le bresciane RSA di Bagnolo Mella, Chiari e Rodengo Saiano. Nell’ambito del progetto affiliato “Biblioteche della Bellezza”, raccolte di volumi sono state donate ai Centri di Formazione Professionale (CFP) Educo di Brescia e all’Azienda di Formazione Professionale (AFP) Dronero di Cuneo, oltre che all’Università di Ferrara, con cui BeautyForce collabora a un progetto di alta formazione professionale. A ricevere la “Biblioteca della Bellezza” anche l’ENAIP VENETO di Conegliano. La consegna della targa avverrà in contemporanea con quella della Biblioteca Tributo alla Saggezza di Casa F. Fenzi sabato 19 maggio alle ore 11.

Enaip Conegliano da oltre due anni promuove il progetto “Casa Fenzi ti fa bella”: mensilmente gli studenti del “corso di acconciatura” (settore benessere) offrono alle persone ospiti della casa momenti di relax legati alla cura di sé.