Inaugurato il parco "Fede e ragione" a Cessalto. Don Mauro: "L'una non esclude l'altra"

CESSALTO - “La scienza ci promette il benessere, e tutt’al più il piacere; la religione e la fede ci danno il balsamo della consolazione e la vera felicità: una cosa sola con la moralità e il senso del dovere”. Si tratta di una delle frasi, in questo caso di San Giuseppe Moscati (1880-1927) presenti nel nuovo percorso “Fede e Ragione”, inaugurato venerdì mattina accanto alla chiesa parrocchiale di Santa Croce.

Venerdì dunque durante le celebrazioni di Ognissanti il parroco don Mauro Gazzelli ha benedetto il nuovo percorso con la posa di una targa alla memoria del professor Sante Meneghetti, già dirigente e insegnante nelle scuole dell’opitergino-mottense e sepolto nel cimitero di Cessalto. Dunque a margine della celebrazione religiosa, anche il taglio del nastro con una preghiera al medico dei poveri San Giuseppe Moscati. «Il percorso – ha detto il parroco – permette una camminata per riflettere sul tema tra fede e ragione, perché l’una non esclude l’altra. Può essere un momento per tutti. Possono passare di qui e farsi una camminata leggendo qualche frase e avere l’occasione per riflettere sul senso della nostra esistenza».

Si tratta dell’ennesima inaugurazione nell’area della parrocchia. L’ultima, in ordine di tempo, era stata quella della statua da tre metri e mezzo inaugurata in piazza Santo Volto, in pieno centro, a due passi dal municipio, lo scorso 29 settembre. Anche in quel caso la statua venne dedicata a tutti gli insegnanti cessaltini scomparsi negli anni. Proprio dietro alla statua, nel novembre 2018 venne inaugurato il parco letterario dove, oltre a varie frasi di Santi e non, sono presenti anche i nomi di tutti i giovani cessaltini morti in incidente stradale.