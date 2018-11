Inaugurato a Cessalto il nuovo Parco Letterario

CESSALTO - Oltre 400 persone giovedì mattina per la cerimonia religiosa celebrata da don Francesco Rebuli, sacerdote con disabilità per il quale Don Mauro Gazzelli parroco di cessalto ha reso accessibile l'altare.

Don Francesco Rebuli è in sedia a rotelle e con parole profonde ha partecipato a questa importante giornata per tutta la Comunità cessaltina. Inaugurato il parco in cui ci sono delle rocce con i nomi di tanti ragazzi deceduti a causa di incidenti stradali e di tanti altri ragazzi che hanno perso qualcuno.

Ogni roccia ha delle citazioni. L'ultima roccia inaugurata, sotto nella foto, è una roccia marina i cui fori richiamano il fatto che la disabilità nonostante modifichi la persona non ne cambia l'essenza .

È stata dedicata a Maurizio Casagrande, cessaltino deceduto nel 1995 dopo aver trascorso quasi trent'anni in carrozzina. Maurzio (Micio) non si perse mai d'animo ed era un riferimento per il paese. Diresse per anni la manifestazione "Luci sul Brian".

La frase citata per lui è di Daniele Furlan, di Ponte di Piave , tetraplegico dal 2001, scrittore, coordinatore del Comitato Melograno, referente di diversi tavoli di lavoro e iniziative nel Veneto e nel Friuli nell'ambito della disabilità.

"Le bariere architettoniche peggiori - ha scritto - sono quelle che impediscono di arrivare al cuore delle persone". Partecipatissima la cerimonia che oltre al Sindaco Luciano Franzin e diverse autorità locali ha visto la partecipazione di circa 30 volontari di Solo per il Bene e tutti i rappresentanti delle Associazioni del Comitato Melograno coordinato da Furlan che ha ricevuto assieme al Presidente di Solo per il Bene Cristiano Viotto un qudro dlla Parrocchia come riconoscenza per il continuo impegno a favore dell'inclusione sociale.