Inaugurata la nuova sede della scuola di ristorazione "Dieffe"

VALDOBBIADENE - E' stata inaugurata venerdì, a Valdobbiadene, la nuova sede della scuola di ristorazione "Dieffe", ricavata in spazi della ex filanda "Piva" rilevata alcuni anni fa dalla società vinicola Villa Sandi, e restituita alla funzionalità grazie ad investimenti superiori agli otto milioni di euro.



Nei 1.600 metri quadrati destinati ad attività didattiche sono già iniziate le lezioni per 230 studenti accompagnati nel percorso formativo da 40 insegnanti.



Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Elena Donazzan.



Nella scuola, che si articola su tre piani, sono state collocate grandi cucine con le più moderne attrezzature, aule digitalizzate, laboratori di informatica, una biblioteca ed un centro per lo studio e la produzione dei formaggi.



"Grazie a Giancarlo Moretti Polegato - ha detto Zaia - che recuperando l'antica filanda e destinandola alla Scuola ha dato un'impronta fondamentale alla promozione del territorio, favorendo la crescita di professionalità e l'offerta d'eccellenza".