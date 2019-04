Inaugurata nuova sede Ana Protezione Civile a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, sabato, la nuova sede della Protezione Civile dell'Ana di Vittorio Veneto, realizzata con il contributo della Regione del Veneto.

"Sono particolarmente orgoglioso di essere in questo posto, in questo momento - ha sottolineato l'Assessore Regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin - perché si tratta di una sede fortemente voluta da me e dalla Regione per dare degna collocazione ai nostri indispensabili volontari. Gli Alpini, quando si tratta di aiutare gli altri, non hanno limiti e rispondono sempre presente, ancora prima di sapere del motivo per il quale vengono chiamati. Mi sembra giusto che qui, a Vittorio Veneto, sia stata trovata una degna collocazione, al momento giusto e nel posto giusto. La Regione sta lavorando con il Governo al fine di semplificare le procedure e mettere in grado di volontari di intervenire nella maniera più rapida possibile in caso di emergenza. È un impegno che ci siamo presi e dobbiamo a tutti i nostri volontari, agli Alpini in particolare", ha concluso.