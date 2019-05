Imprenditore trovato morto in azienda, sarebbe suicidio

E' quella del suicidio, e non dell'omicidio, prospettata in un primo tempo, l'ipotesi prevalente per spiegare le cause della morte dell'imprenditore agricolo trovato morto oggi in una pertinenza della sua azienda, nel veronese.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo, 77 anni, potrebbe essersi tolto la vita sparandosi con un fucile. Il corpo, con ferite d'arma da fuoco, è stato rinvenuto nel giardino adiacente alla casa dell'anziano, che era anche sede della sua azienda agricola.

Sul posto stanno proseguendo i rilievi del Servizio investigazioni scientifiche dei Carabinieri.