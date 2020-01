Impeachment Trump, martedì il processo al Senato

Prenderà il via martedì al Senato il processo per l'impeachment del presidente americano Donald Trump. Lo ha annunciato il capo della maggioranza in Senato, il repubblicano Mitch McConnell. Mercoledì la Camera dei rappresentanti ha approvato la risoluzione per l'invio al Senato dei due articoli per l'impeachment.

La Camera, a maggioranza democratica, ha approvato il testo con 228 voti a favore e 193 contrari; testo che prevede anche la nomina dei sette membri del Congresso che gestiranno l'accusa e i fondi per gestirlo. A presiedere il processo al Senato sarà il capo della Corte Suprema, John Roberts.