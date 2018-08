Idee innovative, evento a Castelfranco

CASTELFRANCO - A partire dalle ore 19.00 di giovedì 6 settembre saranno disponibili su Eventbrite i biglietti per la terza edizione di TEDxCastelfrancoVeneto con tema #frammenti. I biglietti per l’edizione 2018 di TEDxCastelfrancoVeneto si potranno acquistare da giovedì 6 settembre alle ore 19.00 su Eventbrite, raggiungibile anche attraverso il link presente sul sito ( https://tedxcastelfrancoveneto.com/ ) e sulle pagine social network del gruppo.

La terza edizione di TEDxCastelfrancoVeneto si svolgerà nella giornata di sabato 6 ottobre presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto e vedrà la partecipazione di 12 speaker. Ogni speaker avrà a disposizione una decina di minuti per esporre la propria idea di valore che merita di essere condivisa. È infatti questo il perno attorno al quale è nato nel 1984 in California il progetto TED (Technology, Entertainment and Design). Il modello californiano si è poi diffuso nel mondo attraverso TEDx, programma di eventi locali indipendenti, giunto anche a Castelfranco Veneto nel 2016. Scienza, arte, cucina, medicina, tecnologia, musica sono solo alcuni degli ambiti da cui provengono gli speaker presenti nell’edizione 2018 di TEDxCastelfrancoVeneto.

Tra i nomi finora resi noti c’è quello di Caterina Stringhetta, art blogger esperta del settore museale, che ha saputo sfruttare il web per valorizzare arte e cultura, rendendo questo mondo accessibile ad un pubblico variegato. Robin Targon è invece un esploratore e thru-hiker che dopo un dottorato in Biotecnologie, ha deciso di unire i suoi studi sulla biologia molecolare alla passione per la natura incontaminata, dando il via al progetto The Walking Robin. Tra le storie di questa terza edizione ci sarà anche quella raccontata dai fratelli Silvio e Luca Potente, artefici di un progetto che sfrutta i copertoni delle biciclette per creare cinture fatte interamente a mano, lasciando che la loro creatività li guidi nel riciclo. Altro nome reso noto dal team è quello di Gianluca Rossato, medico neurologo che lavora presso l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Il Dottor Rossato si occupa di disturbi del sonno e ha fondato l’associazione InFormaSonno con l’obiettivo di diffondere, divulgare e creare cultura sul “Mondo Sonno”, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione.

Questi e molti altri saranno gli ambiti affrontati dagli speaker che si alterneranno sabato 6 ottobre sul palco del Teatro Accademico. Il filo rosso di tutti i talk proposti è #frammenti, tema scelto dai 30 giovani di età media di 25 anni che compongono il team. Il claim #frammenti valorizza appieno lo spirito del progetto: stimolare il dialogo fra menti affinché ognuno possa offrire il proprio contributo per creare un quadro dinamico. Il pubblico potrà quindi confrontarsi con frammenti di idee, progetti ed esperienze che gli speaker presenteranno, e decidere quali accogliere per arricchire il proprio immaginario.

Il lavoro svolto dai ragazzi di TEDxCastelfrancoVeneto ha riscontrato nelle passate edizioni il favore del pubblico, confermato dal sold out dei biglietti a poche ore dalla loro uscita.