Huawei fa causa agli Usa

Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei ha fatto causa al governo americano contro il bando all'uso dei suoi prodotti da parte delle agenzie dell'amministrazione di Washington per motivi di sicurezza. "Il bando non è soltanto illegale, ma impedisce alla Huawei di impegnarsi in una competizione equa con danno per i consumatori americani", ha dichiarato il presidente di turno della Huawei, Guo Ping, dal suo quartier generale di Shenzen. L'azione legale è stata avviata presso la corte distrettuale americana di Plano, in Texas. Gli Stati Uniti, ha detto Guo, "non hanno finora prodotto prove per giustificare le restrizioni ai prodotti Huawei. Siamo costretti ad intraprendere questa azione legale".



La causa si rivolge contro la sezione 889 del National Defence Authorisation Act firmato in agosto dal presidente americano Donald Trump, che vieta alle agenzie del governo di Washington di usare prodotti Huawei. Secondo la compagnia cinese, il bando viola la costituzione americana perché le accuse di violazione della sicurezza non sono provate.