Il governo canadese avvia l'iter per l'estradizione di Meng Wanzhou, chief financial office di Huawei, negli Stati Uniti. Il dipartimento della Giustizia canadese ha emesso l'autorizzazione a procedere sulla base della richiesta presentata da Washington. Meng dovrebbe comparire in tribunale, nel British Columbia, il 6 marzo.

Meng, figlia del fondatore della compagnia, è stata arrestata a Vancouver all'inizio di dicembre e negli Usa è accusata di presunte violazioni delle sanzioni all'Iran, in relazione agli affari della Skycom Tech, una compagnia di Hong Kong legata alla Huawei, di cui è stata direttore per alcuni mesi del 2008.