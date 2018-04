Hotel di lusso nello spazio: apre nel 2022, è già boom di prenotazioni

Dodici giorni che vi cambieranno la vita. Sedici albe in un giorno. L'esperienza della gravità zero e lo spettacolo delle aurore boreali. Tutto questo, comodamente sdraiati nel letto di un albergo di lusso. A molte stelle. Anzi, a tutte stelle: lo space hotel 'Aurora Station'. Sviluppato dalla società americana Orion Span, il modulo spaziale potrà ospitare sei persone alla volta - di cui 2 membri d'equipaggio - e, secondo quanto annunciato, aprirà le sue porte (o meglio, i portelloni) nel 2022.

PRENOTAZIONI - Da ora è possibile prenotare il proprio posto tra le stelle: "La nostra lista d'attesa è aperta - si legge sul sito -. Man mano che si avvicinerà il lancio, contatteremo chi si è registrato con le potenziali date per il viaggio".

PREZZO - Bastano 80mila dollari (a persona) per ottenere il diritto ad essere inserito nella lista di attesa. "Il deposito - si legge sul sito - è completamente rimborsabile" se si cambia idea (o se non si riesce a raggiungere tutta la somma richiesta per partecipare) e "rimane a garanzia fino a 6 mesi prima del lancio".

ALL INCLUSIVE - Il prezzo totale, del resto, è stellare: circa 9,5 milioni di dollari. Ma, sottolinea la compagnia, "molto al di sotto di quello che altri hanno pagato per andare nello spazio". Un prezzo, naturalmente, 'tutto compreso'. Prima della vacanza sono poi previste sessioni di allenamento e formazione per capire come si vive su una stazione spaziale.

BOOM - Ma intanto è già boom di posti riservati: "Siamo entusiasti di annunciare - si legge su Facebook - che abbiamo già ricevuto 4 mesi di prenotazioni ad appena 72 ore dall'annuncio" dell'apertura dell'Aurora Station. Final destination, lo spazio.