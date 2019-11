'Happy Days' festeggia i 45, il selfie del cast scatena il web

di Ilaria Floris

Qualcuno ha i capelli bianchi, qualcuno li ha persi negli anni, qualcun altro li tinge di colori improbabili, ma il sorriso è ancora identico per tutti i protagonisti di 'Happy Days', il celeberrimo telefilm americano che ha compiuto quest'anno 45 anni. Per festeggiare, il team della fortunatissima serie che racconta le vicende della famiglia Cunningham si è concesso una reunion a Los Angeles in onore di Gary Marshall, il creatore della serie scomparso nel 2016. Nell'occasione, i protagonisti di 'Happy Days' si sono fatti un selfie che Ron Howard, l'indimenticabile Richard (oggi famosissimo regista), ha pubblicato su Instagram facendo letteralmente impazzire il web.

Nella foto compaiono, oltre a Ron Howard, anche Henry Winkler, il mitico Fonzie (ormai canuto), gli amici di Richie, Potsie e Ralph (Anson Williams e Don Most), e Marion Ross, la mamma 'peperina' di Richie e Joanie. I fan si sono sbizzarriti con commenti che rivelano una approfondita conoscenza della serie, girata negli anni Settanta ma ambientata nei Golden Fifties. "C'è tutta la mia infanzia in questa foto!", scrive un utente. "Si sono mantenuti tutti molto bene!", osserva un altro. "Ma Marion Ross è ancora viva??", ironizza un altro ancora. Mentre qualcuno si dispiace per gli assenti: "Che tristezza che Erin non sia qui", osserva un utente, riferendosi a Erin Moran, nel telefilm Joanie, la sorella di Richie, scomparsa qualche tempo fa dopo una vita di dissolutezza e povertà.