Ha una bimba da una relazione extraconiugale: per due anni nasconde e cresce la piccola nel bagagliaio dell'auto

Dopo non aver detto a nessuno della sua gravidanza, ha nascosto per due anni nel bagagliaio della sua macchina la bimba nata da una relazione extraconiugale. A fare la terribile scoperta un meccanico, dal quale l'auto era stata portata a riparare. E' accaduto nel 2013 - si legge sulla Bbc - a Terrasson-Lavilledieu, nella regione della Dordogna.

Oltre ad alcuni rumori che provenivano dal bagagliaio, l'uomo è stato insospettito da un odore sgradevole. Una volta aperto si è trovato davanti una bimba malnutrita che mostrava gravi problemi di sviluppo, dicono i rapporti. La donna, che ora ha 50 anni, sarà processata per maltrattamenti su minore e rischia fino a 20 anni di carcere.

Quando rimase incinta decise di non dire nulla a suo marito e ai suoi tre figli. E, una volta avuta la bimba, decise di nasconderla in modo che nessuno sapesse nulla di lei. La piccola, che ora ha quasi sette anni, è in affido. I suoi fratelli e sorelle, di età compresa tra 9 e 15 anni, sono stati restituiti alla coppia dopo essere stati dati in affidamento per un certo periodo.