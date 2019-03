Ha ritrovato il padre dopo 9 mesi di ricerche, oggi lo ha salutato: "Non ti dimenticherò mai"

VITTORIO VENETO – «Proteggi i tuoi quattro nipoti, vai loro in sogno e abbracciali. La mamma continuerà ad amarti, come ha fatto per questi 55 anni, e Fabio ti ringrazia per avergli dato la vita. Io non dimenticherò mai i tuoi occhi verdi, il tuo sorriso, il tuo “curi curi” con una pacca sulle spalle, la tua generosità. Grazie papà per avermi dato il tuo carattere e la cocciutaggine che mi ha permesso di riportati a casa. Scusa, però, per non esserci riuscita prima. Ora ci abbracceremo su sentieri lontani».

Parole che sono andate dritte al cuore, parole che Monica Ghirardo al termine del funerale del padre Giocondo ha voluto leggere in chiesa. La sua voce rotta dal dolore e le lacrime che scendevano dagli occhi dei presenti, poi un lungo applauso, un simbolo abbraccio alla famiglia di Giocondo che per oltre 9 mesi non ha perso le speranze e alla fine ha ritrovato il 79enne. Una folla oggi pomeriggio, venerdì, ha partecipato al funerale di Giocondo Ghirardo nella Cattedrale di Ceneda. C’erano i suoi famigliari, gli amici e gli alpini della sezione Ana Vittorio Veneto che, con i gagliardetti listati a lutto, hanno omaggiato Giocondo, fondatore nel 1973 del gruppo alpini di Cozzuolo.

«Un valido collaboratore, una persona sempre disponibile – hanno detto le penne nere – ti ricordiamo per il tuo grande impegno per realizzare la casa alpina a Paganica, nell’Abruzzo terremotato». A celebrare il funerale don Fabrizio Mariani che ha dedicato all’amico una sorta di lettera. Parole che il sacerdote ha scritto pensando di avere davanti a sé Giocondo, rivolgendosi a lui e dandogli un arrivederci nella Casa del Padre. Parole semplici e sincere che hanno scandito l’omelia. «È stata dura per tutti la tua assenza fisica – ha detto don Fabrizio -, il nulla pareva averti portato via. Te ne sei andato in silenzio con i tuoi stivali verdi, non sapevamo dove il tuo passo gagliardo ti avesse portato. Ora sei qui con noi. Ti ricordiamo per la tua gioia di vivere e per aver donato agli amici sempre la tua parte migliore».