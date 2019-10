Ha la febbre alta, va in ospedale e viene dimessa: Miriam muore a 25 anni

Era andata in pronto soccorso sabato mattina, Miriam De Giovanni 25 anni, faticava a respirare e aveva la febbre alta. La 25enne, residente a Venezia nel quartiere di Cannaregio, dopo una notte in osservazione e diversi esami era stata dimessa dall’ospedale. Ieri mattina le sue condizioni però sono peggiorate e ha avuto un tracollo.

Il personale medico, giunto nell’abitazione della 25enne, ha provato per lunghi minuti a rianimarla, ma per Miriam non c’è stato nulla da fare.​L'ospedale, d'accordo con i familiari, sta procedendo ad un riscontro diagnostico disposto direttamente dal nosocomio. Al momento nessuna denuncia alle forze di polizia e in Procura.

L’ultimo post di Miriam su facebook risale a martedì pomeriggio alle 16.32, il giorno prima di perdere la vita, quando ha postato la foto della lapide del Monumento ai caduti di Moresco una lastra di pietra recante scritto “ Siamo i vostri fratelli, figli di queste collline, Ci fu chiesta la vita. Avevamo poco di più ma la demmo lo stesso perché voi poteste continuare a sperare in un mondo più umano. Non offriteci solo preghiere, ma la rabbia. Una rabbia feroce contro chiunque voglia mettere di nuovo l’uomo contro l’uomo”.