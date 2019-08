Gustav Mahler Jugendorchester ad Aquileia e Majano

AQUILEIA – Per la terza volta consecutiva, la prestigiosa Orchestra giovanile Gustav Mahler Jugendorchester è ospite in Friuli.

Domani sera il primo concerto si terrà alle ore 20.30 nella splendida Basilica di Aquileia.

Il giovane Maestro Tobias Wogerer dirigererà due capolavori assoluti nella storia della musica:

a) Adagio e Fuga KV 546 di Wolfgang Amadeus Mozart;

b) Sinfonia No.8 in Do Maggiore, l’ultimo lavoro portato a termine da Franz Schubert.

Wogerer è subentrato a Lorenzo Viotti come nuovo Direttore Assistente.

Nella stagione 2018-19 si è esibito in un tour in Cina oltre che in diversi concerti in Giappone e molte esibizioni in Germania.

Durante la presentazione del programma, avvenuta al Teatro Verdi di Pordenone, introdotta dal Direttore Marika Saccomani e dal Segretario Generale Alexander Meraviglia-Crivelli, il Maestro Wogerer ha espresso tutta la sua gioia per questa splendida occasione, che gli è stata offerta.

Il medesimo programma è in calendario venerdì 16 agosto, sempre alle ore 20.30.

La location rappresenta una novità assoluta: si terrà alla Snaidero di Majano, un’azienda storica, che, con la collaborazione del Teatro Verdi, ha allestito una sala concerto di tutto rispetto.

Ambedue i concerti sono ad ingresso gratuito.

Vale la pena annunciare che la medesima Orchestra il 3 e 4 settembre si esibirà con un nuovo programma al Teatro Verdi di Pordenone.