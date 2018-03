Guida alpina soccorre migrante incinta di 8 mesi, rischia 30mila euro di multa e 5 anni di carcere

Benoît Ducos, una guida alpina francese, è stato messo sotto inchiesta dalla magistratura francese dopo aver soccorso una migrante incinta accompagnandola oltre il confine tra l'Italia e la Francia. La donna, all'ottavo mese di gravidanza, stava cercando di attraversare il confine con la sua famiglia e poche ore più tardi ha partorito.

Ora Ducos è accusato di aver violato le leggi sull'immigrazione e rischia fino a 30mila euro di multa e 5 anni di carcere. I fatti risalgono al 10 marzo scorso, scrive il 'Dauphiné libéré', quando verso le 9 di sera, la guida alpina si imbatte con alcuni colleghi in un gruppo di sei persone vicino al passo del Monginevro, a 1.900 metri di altitudine. I sei, tra cui la famiglia composta dalla donna, il marito e due bambini di 4 e 2 anni, avevano camminato per ore nella neve per evitare il controllo alla frontiera. La donna appare subito priva di forze, stremata. "Abbiamo capito che era incinta - ha spiegato Ducos -. Così ho preso la decisione di portarla in ospedale".

La donna viene caricata in auto con gli altri migranti ma arrivati alle porte di Briançon, il veicolo viene fermato per dei controlli doganali. La migrante viene soccorsa immediatamente e portata in ospedale, dove dà alla luce il piccolo Daniel, mentre gli altri cinque vengono condotti alla stazione di polizia di Briançon per accertamenti. Compresa la guida alpina, che viene trattenuta dalla polizia con l'accusa di aver fatto entrare illegalmente delle persone nel Paese.

La storia ricorda quella della nave 'Proactiva Open Arms' che nei giorni scorsi ha salvato dalla morte 200 migranti, tra cui molte ragazze e bambini, e per questo ora è sotto accusa.