Guatemala, erutta vulcano: 25 morti

Sono almeno 25 i morti in Guatemala a seguito dell'eruzione del Volcan de Fuego (Vulcano di fuoco). Lo ha riferito l'agenzia guatemalteca per la gestione dei disastri, Conred. Si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente, poiché vi sono villaggi e comunità che le squadre di soccorso non sono ancora state in grado di raggiungere. L'eruzione del vulcano, alto 3.763 metri, è stata una delle più potenti degli ultimi anni secondo gli esperti.

L'esercito ha evacuato oltre 3mila persone dalla zona attorno al vulcano, che si trova a una settantina di chilometri da Città del Guatemala. Le ceneri si sono sparse in tutte le quattro regioni amministrative nelle quali è suddiviso il Paese, costringendo alla chiusura l'aeroporto internazionale La Aurora della capitale.