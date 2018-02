Guarda la foto di un'altra sullo smartphone, la fidanzata gli trancia il pene

Lui, guardando la foto di una donna, ha fatto alcuni apprezzamenti. Ed è per questo che la fidanzata gli ha tagliato il pene. Potrebbe farsi fino a sei anni di carcere Z.N., la 36enne del Kazakistan, accusata di aver tranciato i genitali al compagno.

La donna, stando a quando riporta la stampa locale, non avrebbe proprio digerito il fatto che il fidanzato facesse apprezzamenti su un’altra donna guardando una fotografia di questa sul proprio smartphone. E, per far capire all'uomo chi comandava, gli ha somministrato di nascosto un sonnifero e ha aspettato che lui si addormentasse per fargli un’anestesia locale e tranciargli il pene.

La donna volveva metterlo “fuori servizio” ma non ucciderlo e così, dopo l’intervento casereccio ha accompagnato l’uomo in ospedale. Quando però i medici hanno ricostruito la vicenda, sono state chiamate le forze dell’ordine, che hanno tratto in arresto la donna.