'Greta' in una foto del 1898 scatena i social

"Tre bambini al lavoro nella miniera d'oro circa 1898". Poche righe a corredo di una foto del Klondike dagli archivi di Washington scatenano i social. Lo scatto della bimba mostra, infatti, una somiglianza clamorosa con l'attivista svedese Greta Thunberg. La scoperta è diventata subito virale insieme a diverse e strampalate teorie.

C'è chi ipotizza si tratti di un fotomontaggio, una fake news, e chi la descrive come una "viaggiatrice nel tempo". "E' venuta dal passato a salvarci dai cambiamenti climatici" twittano in molti, che Valentina definisce "boccaloni", mentre c'è chi 'cinguetta' con maggiore ironia "ha saltato la scuola per protestare contro l'uso di Photoshop". "La verità è che Greta è l'ultima degli immortali" scrive Francesco. E la risposta arriva a colpi di tweet. "Ci vogliamo credere" gli rispondono cinguettando in coro.