Graziella Busetti da 40 anni imprenditrice apprezzata

PIEVE DI SOLIGO - Nel 1979, quindi 40 anni fa, la Signora Graziella Busetti, rimasta senza lavoro a causa del fallimento dell'azienda in cui lavorava e non riuscendo a collocarsi in altre attività lavorative, si mise in proprio in una stanza, ricavata sotto un portico, confezionando minuterie ed eseguendo piccoli lavori per le aziende del Quartier del Piave.

In seguito con il figlio e il marito fu dato nuovo impulso all'attività, producendo in proprio maniglie, pomelli e minuterie varie nel settore del mobile.

In questi 40 anni la ditta ha superato crisi, cambi di mode, adeguandosi con flessibilità al nuovo mercato, diventando punto di riferimento per architetti e mobilieri in prevalenza del Triveneto.

L'azienda, che si estende su 2000 mq, con una decina di dipendenti, si sta preparando al passaggio generazionale, con la presenza costante della signora Graziella, che ha dimostrato come l' imprenditoria femminile abbia risorse non trascurabili, riuscendo a coniugare famiglie e lavoro.

La longevità dell' azienda in un settore tipicamente maschile fa di questa esperienza una realtà molto apprezzata anche dall' Amministrazione Comunale, la quale ha partecipato alla titolare gli auguri e le congratulazioni, per aver creato una delle eccellenze nel mondo produttivo del Veneto.

I complimenti sono stati estesi a quanti hanno collaborato e contribuito al raggiungimento di questo risultato.

Il Sindaco Stefano Soldan in un messaggio ha messo in luce:"Mi preme evidenziare il particolare ruolo in questo settore della Signora Busetti e auspicare che il suo esempio possa essere ripreso ed eguagliato da molte altre donne. Insomma per tutto il comparto del mobile un bellissimo, concreto e orgoglioso esempio".