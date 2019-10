Grave infortunio sul lavoro, operaio trevigiano batte la testa

CASTELFRANCO – Ieri un operario delle ferrovie è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in Friuli, si tratta di un uomo di 46 anni residente a Castelfranco Veneto. L’infortunio è avvenuto a Cervignano del Friuli, all’interno di una galleria dove il castellano, dipendenti di una ditta che lavora per Rete Ferroviaria Italiana, ha battuto la testa riportando un trauma cranico.



Il fatto è accaduto ieri poco prima della 12 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno poi trasportato in ambulanza l’operaio di Castelfranco Veneto all’ospedale di Tolmezzo, dove è stato classificato come codice verde. Non sono note le circostanze dell’infortunio del lavoratore, attualmente al vaglio di accertamenti da parte della Polizia di Stato.