Grave incidente in Piancavallo

AVIANO - Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la strada che dalla località turistica di Piancavallo conduce ad Aviano (Pordenone).

Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sacile, un uomo residente nel veneziano, all'altezza di un tornante in discesa, appena uscito dalla stazione montana, ha perso il controllo della propria motocicletta, scivolando per molti metri lungo la carreggiata.

Sul posto sono stati inviati, dalla centrale operativa regionale del Sores, sia l'elisoccorso sia un'ambulanza. Il personale sanitario ha stabilizzato il paziente nel luogo dell'uscita di strada e poi lo ha trasferito d'urgenza, a bordo del velivolo, in ospedale a Pordenone: ha riportato un trauma toracico e contusioni multiple, ma non sarebbe in pericolo di vita.