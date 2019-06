Grave incidente per il consigliere Daniele Soligo, è in prognosi riservata all'ospedale

VEDELAGO – Grave incidente in motocross per Daniele Soligo (in foto), 52 anni, ex assessore ed attuale consigliere comunale di maggioranza a Vedelago: si trova ricoverato in ospedale in condizioni serie.

L’incidente si è verificato sabato a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Soligo è caduto a terra mentre stava per affrontare un salto durante l’allenamento in vista della gara di domenica del Campionato Italiano Senior 2019.

Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Ancona: preoccupano in modo particolare le lesioni che ha riportato alle gambe, la prognosi al momento è riservata.

Il consigliere comunale, eletto nella lista “PerVedelago”, è da tantissimo tempo appassionato di motocross. Nel sul profilo Facebook ci sono molti messaggi di vicinanza di amici