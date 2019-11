Grave incendio, una bombola di gas esplode: ferito un 40enne

Un'esplosione si è verificata ieri sera, seguita da un incendio, nel deposito di un laboratorio ormai in disuso nel quartiere Mandria a Padova. Un 40enne rimasto seriamente ferito, ed è stato trasportato in ospedale. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Sul postohanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco, la zona era stata delimitata. A scopo precauzionale era stata chiusa momentaneamente al traffico la tangenziale cittadina. Nel deposito erano custodite bombole di gas e altri attrezzi da lavoro. E' possibile che la deflagrazione sia stata provocata da un principio di incendio che è poi arrivato a sfiorare le bombole, facendole esplodere.

Stando alle prime informazioni, a causare l'incendio sarebbe stato l'uomo, residente a Dolo, che stava armeggiando con alcuni attrezzi e ha fatto esplodere una bombola di acetilene, rimanendo gravemente ustionato. A quanto pare, il deposito custodiva il materiale di un'azienda fallita.