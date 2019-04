CONEGLIANO - Grandine sul coneglianese e sul vittoriese.

È arrivata intorno alle 20.30, come in un temporale estivo anticipato. Chicchi non di grandi dimensioni sono caduti nell'area di Conegliano e Vittorio Veneto.

Cielo scurissimo, pioggia forte e grandine: uno scenario che tiene con gli occhi all'insù coneglianesi e vittoriesi.

Foto di Stefano Notturno scattata a Parè di Conegliano