Grandine e bomba d'acqua in tutta la Marca, disastri e danni ingenti

TREVISO – Ancora maltempo sulla Marca. Tra sabato sera e domenica ci sono state decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per coprire tetti di abitazioni scoperchiate dal vento ed alberi finiti in mezzo alla strada.

Nella zona di Colle Umberto, Vittorio Veneto e Cordignano sono stati più di una decina gli interventi dei pompieri con squadre da terra ed autoscala per sistemare i teloni sui tetti. A Colle Umberto, in particolare, è stato scoperchiata parte di un capannone di circa duemila metri quadrati.

Tra le altre zone colpite, Treviso, Mogliano, Volpago del Montello, Ponzano, Preganziol, dov’è stata effettuata un’altra ventina di interventi.

A Mogliano, in via Dello Scoutismo, un albero è caduto su una macchina in un parcheggio pubblico, mentre un altro grosso albero è piombato in strada in via Dei Sassi.

A Treviso, in via Santa Bona Vecchia, c’erano dei grossi rami sulla sede stradale, mentre a Preganziol, in via Terraglio, un albero era finito in mezzo alla strada a causa del veneto.

A Ponzano, in via Marconi, un contatore è saltato per una saetta, in via Sant’Antonio c’erano alberi in mezzo alla strada, mentre in via Dalmazia i vigili del fuoco sono intervenuti per sistemare un’antenna pericolante.