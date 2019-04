Grandinate, nubifragi, straripamenti, neve: la Marca nella morsa del maltempo

Foto Avenale Facebook "Sei di Castelfranco se...nuovo"

CASTELFRANCO - Avenale in piena questa mattina tra Bella Venezia e il centro di Castelfranco. Grandine e nubifragi hanno provocato uno straripamento del torrente, e conseguenti disagi per i treni.

Foto Facebook "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa"

L’ondata di maltempo che sta interessando la Marca Trevigiana da venerdì non dà tregua. Nella Pedemontana ci sono state ancora grandinate e la pioggia al momento non cessa. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che sono usciti a Castelfranco e Riese Pio X per danni provocati dall’acqua e taglio di piante cadute in mezzo alla strada.

Strada per il Cansiglio, foto Daniele Dal Mas

Intanto continua a nevicare anche a bassa quota e la strada che porta da Fregona al Cansiglio non è al momento percorribile a causa dei 20 cm di neve inaspettati. Anche lì sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il presidente del Veneto Luca Zaia già ieri mattina aveva dichiarato lo stato di emergenza dopo che le massicce grandinate avevano arrecato numerosi danni all’agricoltura.