Il governo May perde un altro pezzo

Sam Gyimah, sottosegretario all'Università e alla Scienza, si è dimesso per protesta contro il piano Brexit della premier Theresa May. Gyimah, che è il settimo membro del governo a lasciare da quando May ha presentato il suo accordo con Bruxelles due settimane fa, ha twittato che non sosterrà l'intesa quando i deputati la voteranno l'11 dicembre.

L'accordo "non è nell'interesse nazionale britannico", ha scritto Gyimah in un post, spiegando che votarlo "sarebbe un fallimento per noi stessi". "Perderemo, non assumendo il controllo del nostro destino nazionale", ha aggiunto.