Golf / Sale il livello al torneo "Città di Castelfranco"

CASTELFRANCO - Arriveranno da tutta Italia nella città del Giorgione i giocatori che si preparano a sfidarsi nella terza edizione della Gara Nazionale Città di Castelfranco Veneto, che quest’anno sale di livello. Il Golf Club Ca’ Amata ospiterà infatti una competizione su tre giorni, che si disputerà venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 marzo.



Rispetto alla due giorni delle edizioni precedenti, la gara cresce di prestigio in quanto i risultati saranno validi non solo per l’Ordine di Merito Italiano Dilettanti e il Ranking nazionale, ma anche per il World Amateur Golf Ranking. Da giorni c’è la lista d’attesa per partecipare alla gara, con 116 iscritti per la categoria maschile, di cui ne saranno ammessi a giocare 84 nei primi due giri, 54 dei quali si qualificheranno per il 3° ed ultimo giro.



Lista d’attesa anche per la categoria femminile, con 40 iscritte, di cui 36 saranno ammesse a giocare per i primi due giri e le prime 30 accederanno al giro finale. Buona parte dei giocatori arriverà giovedì per la prova campo.



Sia il torneo maschile che quello femminile si giocheranno su 54 buche con formula di gioco stroke play e classifica scratch e pareggiata. Saranno premiati il 1, 2° e 3° lordo ed il 1° e 2° netto nella categoria maschile, in quella femminile il 1° e 2° lordo ed il 1° netto. La gara, sponsorizzata da Ristorante al Golf Ca’ Amata, Hotel Fior e Pasta Zara, per cui si sono chiuse le iscrizioni martedì, ha attirato giocatori da tutt’Italia.



Si sfideranno golfisti dai Club del Triveneto, ma anche da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Puglia. Tra i nomi di spicco, nella categoria maschile Davide Longhini (Golf Club Asiago, hcp -1,3) e Leonardo Bellini (Golf Club Padova, hcp -0,7), vincitore della gara nazionale lo scorso anno, ma anche Pietro Bonamin, giocatore di interesse nazionale (hcp 0,3 Golf Club Asiago). Nella categoria femminile gareggerà la campionessa castellana Anna Zanusso, maglia azzurra della nazionale (Golf Club Ca' Amata, hcp -2,0).