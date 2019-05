Godega, il garage va a fuoco: auto, trattore e moto distrutti dall'incendio

GODEGA DI SANT'URBANO - Incendio nella notte a Godega di Sant’Urbano, intorno alle 2.

Il rogo è divampato all’interno di un garage, utilizzato anche come ricovero attrezzi, in via Stort.

All’interno sono andati distrutti un’auto, un trattore, una moto e altro materiale che era custodito all’interno della struttura.

I vigili del fuoco sono comunque riusciti a contenere i danni al garage, spegnendo le fiamme: sono intervenuti con cinque mezzi da Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso.