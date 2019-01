Gobbo, al debutto con Trevisatletica, vince il cross "Villa Imperia"

GALLIERA VENETA (PADOVA) - Oltre 1.300 atleti, in una giornata di sole e fango, hanno tenuto a battesimo la stagione regionale del cross, scattata oggi a Galliera Veneta, nel Padovano.

Organizzato dall’Atletica Galliera Veneta, l’8° Cross “Villa Imperiale” – memorial Efrem De Poli era valido come prova inaugurale dei tre campionati regionali della specialità (assoluto, promozionale e master).

Il trevigiano Simone Gobbo, al debutto con la maglia di Trevisatletica, e la vicentina Ilaria Bonetto (G.A. Bassano), hanno vinto le gare assolute. Gobbo ha chiuso i 10 chilometri maschili in 34’11”, staccando Luca Solone (Atl. Biotekna Marcon/34’35”) e il campione italiano dei 3000 siepi, Leonardo Feletto (Atl. Mogliano/34’37”). Ilaria Bonetto ha dominato la prova femminile sui 7 chilometri, in 28’16”, precedendo la copia della Boscaini Runners formata daGiovanna Ricotta e Sonia Conceicao Lopes. Sotto il profilo individuale è stata la grande domenica degli atleti trevigiani. Oltre a Gobbo, altri tre portacolori di Marca sono saliti sul gradino più alto del podio nelle gare del settore assoluto: Abel Campeol (Silca Ultralite), primo tra gli juniores, Nicolò Bedini (Atletica San Biagio), vincitore senza problemi tra gli allievi, e Margherita De Mattia (Atl. Mogliano), leader tra le juniores in un gara che ha offerto un podio interamente trevigiano. Vicenza, oltre al successo di Ilaria Bonetto, ha festeggiato la volata vincente di Francesca Dalla Pozza (Atl. Vicentina) tra le allieve.

Tra le società, leadership in classifica generale per Ana Atletica Feltre (uomini) e Atletica Ponzano (donne). In campo giovanile, vittorie per Sofyan Goudadi (Atl. Valdobbiadene) tra i cadetti, Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) tra le cadette, Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) tra i ragazzi e Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) tra le ragazze. Il Csi Atletica Provincia di Vicenza ha vinto il memorial Efrem De Poli, riservato alle società del settore promozionale, precedendo i bellunesi del Gs La Piave 2000 ed Expandia Atletica Insieme Verona. Nelle prove master che hanno aperto la mattinata, i più veloci sono stati l’ex ciclista professionista Massimo Cigana (Atl. Biotekna Marcon) sui 6 chilometri sino alla categoria SM55, Giorgio Centofante (Atl. Riviera del Brenta) sui 4 chilometri dedicati alle categorie over 60 e Augusta Cerci (Atl. Biotekna Marcon) in campo femminile (4 km). Prossima gara il 27 gennaio a Vittorio Veneto.

RISULTATI. MASCHILI.

Settore assoluto. Seniores/promesse (10 km): 1. Simone Gobbo (Trevisatletica) 34’11”, 2. Luca Solone (Atl. Biotekna Marcon) 34’35”, 3. Leonardo Feletto (Atl. Mogliano) 34’37”. Società: 1. Ana Atl. Feltre. Juniores (7 km): 1. Abel Campeol (Silca Ultralite) 25’00”, 2. Marco Fontana Granotto (Expandia Atl. Insieme Verona) 25’08”, 3. Lorenzo Lazzaro (Assindustria Sport Padova) 25’19”. Società: 1. Ana Atl. Feltre.Allievi (5 km): 1. Nicolò Bedini (Atl. San Biagio) 17’45”, 2. Nicola Cristofori (Atl. Vicentina) 18’05”, 3. Behailu Roveri (Atl. Mogliano) 18’18”. Società: 1. Atl. Vicentina.

Settore promozionale. Cadetti (2 km): 1. Sofyan Goudadi (Atl. Valdobbiadene) 7’20”, 2. Giovanni Lazzaro (Us Quinto Mastella) 7’26”, 3. Francesco Cao (Vittorio Atletica) 7’38”. Società: 1. Expandia Atl. Insieme Verona.Ragazzi (1 km): 1. Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) 3’58”, 2. Marco Stupiggia (Novatletica Città di Schio) 4’17”, 3. Ghassan Sabar (Atl. Audace Noale) 4’20”. Società: 1. Novatletica Città di Schio.

Settore master. SM35 (6 km): 1. Giorgio Zanta (Atl. Biotekna Marcon) 21’55”. SM40 (6 km): 1. Paolo La Placa (HRobert Running Team) 22’09”. SM45 (6 km): 1. Massimo Cigana (Atl. Biotekna Marcon) 21’45”. SM50 (6 km):1. Fabio Cestaro (Gs Tortellini Voltan) 23’08”. SM55 (6 km): 1. Giorgio Mazzer (Atl. Santa Lucia di Piave) 23’55”.SM60 (4 km): 1. Giorgio Centofante (Atl. Riviera del Brenta) 16’12”. SM65 (4 km): 1. Maurizio Marchetti (Gp Avis Taglio di Po) 17’13”. SM70 (4 km): 1. Adriano Liviero (Gp Avis Taglio di Po) 19’21”. SM75: 1. Emilio Foletto (Atl. Cerea) 24’57”. SM85 (4 km): 1. Benvenuto Pasqualini (Atl. S. Biagio) 29’38”. Società: 1. Atl. Biotekna Marcon.

FEMMINILI. Settore assoluto. Seniores/promesse (7 km): 1. Ilaria Bonetto (G.A. Bassano) 28’16”, 2. Giovanna Ricotta (Boscaini Runners) 28’24”, 3. Sonia Lopes Conceicao (Boscaini Runners) 28’28”. Società: 1. Boscaini Runners VR Juniores (5 km): 1. Margherita De Mattia (Atl. Mogliano) 20’21”, 2. Giada Michielin (Atl. Ponzano) 20’31”, 3. Miriam Sartor (Atl. Ponzano) 21’02”. Società: 1. Atl. Ponzano. Allieve (4 km): 1. Francesca Dalla Pozza (Atl. Vicentina) 16’46”, 2. Marta Durante (Atl. Ponzano) 16’59”, 3. Martina Faggin (Atl. Vis Abano) 17’06”.Società: 1. Atl. Vicentina.

Settore promozionale. Cadette (1,5 km): 1. Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 6’12”, 2. Beatrice Casagrande (Atl. Due Torri Sporting Noale) 6’12”, 3. Sofia Tonon (Silca Ultralite) 6’21”. Società: 1. Venezia Runners Atl. Murano. Ragazze (1 km): 1. Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) 4’35”, 2. Valentina Schiavinato (Atl. Ponzano) 4’36”, 3. Evelyn Castellan (Gs La Piave 2000) 4’37”. Società: 1. Gs La Piave 2000 BL

Settore master. SF35 (4 km): 1. Nives Pongan (Athletic Club Firex Belluno) 19’17”. SF40 (4 km): 1. Jessica Doria (Generali Runners) 17’30”. SF45 (4 km): 1. Sabrina Viel (Gs Quantin Alpenplus) 17’22”. SF50 (4 km): 1. Augusta Serci (Atl. Biotekna Marcon) 17’19”. SF55 (4 km): 1. Olivetta De Conti (Atl. Sernaglia) 19’51”. SF60 (4 km): 1. Caterina Tonizzo (Gs Quantin Alpenplus) 22’40”. SF65 (4 km): 1. Valeria Benedetti (Atl. Galliera Veneta) 22’17”. SF70 (4 km): 1. Maria Grazia De Colle (Gs Quantin Alpenplus) 26’00”. Società: 1. Gs Quantin Alpenplus.