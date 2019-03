Gli studenti di Vittorio scioperano e non vanno a scuola per il cambiamento climatico

VITTORIO VENETO - Sciopero degli studenti per il cambiamento climatico: lo organizza una delegazione di rappresentanza degli istituti superiori di Vittorio Veneto. Fridaysforfuture è un movimento che nasce da una ragazza di 16 anni svedese, Greta Thumberg, che ha iniziato a scioperare tutti i venerdì per chiedere azioni politiche risolutive per salvare la situazione climatica, visto che si avvicina al punto di non ritorno.

La sua iniziativa ha preso così tanto piede che con lei scioperano decine di migliaia di studenti in tutto il mondo, ogni venerdì. Per venerdì 15 marzo è stato convocato uno sciopero mondiale che sta spopolando in tutte le città; si parla di centinaia di migliaia di giovani in tutto il pianeta.

“È un'occasione per far sentire che a noi ragazzi sta a cuore il nostro futuro, e che vogliamo che le cose cambino ora – sostiene la rappresentanza degli studenti -. Quindi anche a Vittorio abbiamo deciso di partecipare, organizzando una manifestazione con tutte le scuole. Ma per cambiare il mondo abbiamo bisogno del supporto di tutti. Crediamo che la diffusione di questo grido globale sia fondamentale”.

L’appuntamento è per il 15 marzo alle 8 in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto.