Gli servono il tovagliolo su un piatto, lo scambia per una portata e se lo mangia

Quando si parla di cibo, è vero che l’occhio vuole la sua parte. L’occhio, però, a volte può ingannare. E l’inganno può essere pure pericoloso. E’ ciò che è successo a Rob Cowan, marito dell’attrice Tracy Ann Oberman.

La coppia inglese mercoledì sera era a cena in un ristorante spagnolo, di quelli con lo chef da otto stelle Michelin, quando l’uomo si è visto arrivare una cosa bianca servita in un blocco di pietra e legata con una corda. Gli sembrava buono, e ha iniziato mangiare. Per rendersi conto solo dopo che si trattava semplicemente di un tovagliolo imbevuto nell'acqua.

L’episodio ha shoccato la moglie, che ha puntualmente raccontato l’accaduto su Twitter, attaccando il “pretenzioso” ristorante. “I piatti vengono serviti con una reverenza che sfiora il fervore religioso”, ha scritto l’attrice. “Siamo al ristorante, non in chiesa”.