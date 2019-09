Gli scappa mentre lavora, muratore la fa sul tetto e la butta giù per il camino

Il proprietario di casa è rimasto sconcertato: il muratore incaricato di sistemargli un’infiltrazione sul tetto, ha defecato sulle tegole e ha poi buttato le feci giù per il camino. Non solo: l’uomo, spavaldo, si è fatto fotografare dal collega e ha fatto girare la foto sul web. Voleva far ridere gli amici, probabilmente, ma l’immagine è finita su tutti i giornali, non facendogli di certo una bella pubblicità.

E’ successo in Inghilterra, a Skegness, cittadina della contea del Lincolnshire. E a diffondere dapprima la notizia - poi ripresa dalla stampa nazionale - è stato il LincolnshireLive, che ha intervistato il padrone di casa, vittima della cacata del muratore.

“Sono disgustato - ha dichiarato alla testata - avevo trovato il suo nome su un giornale di annunci e mi pareva una persona per bene. Per finire il lavoro, mi rivolgerò a qualcun altro”.