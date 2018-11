Brutta avventura per un 25enne di Tarcento finito in ospedale a Udine e poi al Grandi Ustionati a Padova con i genitali e il basso ventre ustionati. Il ragazzo era in auto e aveva in tasca la ricarica della sigaretta elettronica e questa, per cause non ancora chiare, è scoppiata.

L’esplosione ha provocato varie ustioni e ferite al ragazzo che è stato trasferito subito in ospedale.