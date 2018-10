Gli cade un mobile addosso, rimane incastrato per due giorni

Sono stati i Vigili del fuoco, ieri, ha liberare un anziano che da un paio di giorni era bloccato da un mobile che gli era caduto addosso. La vicenda, che per fortuna non è sfociata in tragedia, si è verificata a Marostica (Vicenza) e la riporta oggi Il Gazzettino.

Sono state le figlie dell’uomo, 80enne, a lanciare l’allarme, preoccupate perché il padre non rispondeva al telefono. I vigili del fuoco hanno trovato l’anziano in camera, steso affianco al letto, con un mobile sopra.

In stato confusionale e disidratato, l’80enne è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.