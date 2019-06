Gli amici vanno a trovarla per festeggiare il compleanno, la trovano senza vita per un colpo di calore

Si muore per il caldo in Veneto: ieri il numero delle vittime è salito a tre. Un uomo è morto ieri sera a Mozzecane, nel veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c'era più nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse già patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Ieri nel veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi.

A Rovigo una badante di origine romena è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Sarebbe stata colpita in modo fatale da un colpo di calore. Sarebbero stati gli amici, arrivati a casa sua per festeggiare il suo compleanno, a trovarla priva di vita.

La terza vittima è un clochard di origine rumena di 57 anni, trovato senza vita a Riese, nell’auto dove viveva da tre anni. Si suppone che possa essere stato colto da un malore, probabilmente dovuto al caldo eccessivo di questi giorni.